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Внешняя политика 05.07.2023 17:05

Власти Ирана обещают серьезно наказать лицо, совершившее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заверяет, что лицо совершившее нападение на посольство Азербайджана в Иране, понесет тяжелое наказание.

"Следствие в отношении лица, совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране, завершено. Человек, совершивший это преступление, понесет тяжелое наказание", - сказал министр журналистам в Баку.

Глава МИД Ирана также отметил, что если будет доказано участие в этом преступлении какого ни будь другого лица или организации, ответственных за обеспечение безопасности дипломатического корпуса, они также будут наказаны.

Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, МИД, ПОСОЛЬСТВО


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