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Дальнее зарубежье 03.10.2023 09:25

Трамп объявил о сборе средств на судебный процесс по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник начал сбор средств сразу после завершения судебных слушаний по делу о мошенничестве, сообщает The Hill.

Согласно изданию, предвыборный штаб Трампа разослал электронное письмо о начале сбора средств примерно через 20 минут после завершения слушаний.

"Политики, опьяненные властью, используют правовую систему в качестве оружия, чтобы попытаться полностью уничтожить меня - и, в конечном счете, посадить в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. (...) Потому что они знают, что я на грани уверенной победы на выборах 2024 года и, вступив в должность, заберу у них власть и верну ее ВАМ, американскому народу", - говорится в письме.

В понедельник завершился первый день гражданского процесса над Трампом.

В кратких замечаниях после выхода из зала суда Трамп утверждал, что он не сделал "ничего плохого".

"Банкам нравился наш бизнес, им нравились наши сделки, они не были обмануты", - цитируют экс-президента американские СМИ.

"Они заработали много денег и считали меня очень хорошим клиентом", - отметил он.

По его мнению, судебный процесс является очередной попыткой вмешаться в выборы 2024 года.

"Я весь день просидел в здании суда вместо того, чтобы быть в Айове, Нью-Гэмпшире, Южной Каролине или во многих других местах, где я мог бы быть", - сказал Трамп.

"Это вмешательство в выборы", - добавил он.

В суде Нью-Йорка слушают дело, в рамках которого Трампа обвиняют в мошенничестве в финансовых отчетах его коммерческих структур. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс считает, что Трамп регулярно обманывал банки, страховые компании и другие лица, преувеличивая стоимость своих активов при заключении сделок и обеспечении кредитов. Джеймс требует запретить Трампу вести бизнес в Нью-Йорке, а также заставить его уплатить штраф в размере $250 млн.

На прошлой неделе судья Артур Энгорон постановил, что Джеймс доказала суть дела и признал Трампа ответственным за мошенничество.

Это решение лишило бывшего главу Белого дома некоторых бизнес-лицензий и повысило вероятность того, что он потеряет контроль над некоторыми из своих знаменитых объектов недвижимости. Среди них - Trump Tower в Нью-Йорке и имение Мар-а-Лаго во Флориде.

Судья в своем постановлении отклонил попытку Трампа прекратить дело, разрешив шести оставшимся фигурантам предстать перед судом на этой неделе.

Дело рассматривается коллегиально, поэтому его исход остается исключительно на усмотрение Энгорона.

Однако у команды Трампа будет возможность подать апелляцию.

Ожидается, что судебный процесс продлится до 22 декабря.

Незадолго до слушаний Трамп сообщил, что в этот раз намерен явиться в суд, чтобы "защитить свое имя и репутацию". Ранее бывший президент не являлся в суд ни в качестве свидетеля, ни в качестве зрителя, когда слушались дела, в которых фигурировали его компании и их топ-менеджеры.

Сам Трамп считает иски против себя политически мотивированными, поскольку в 2024 году он намерен принять участие в выборах президента США. С марта этого года Трампу уже четырежды предъявляли обвинения по разным делам. Бизнесмен и политик из Республиканской партии США не признает своей вины.

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Тэги: США, ТРАМП, СУД, СБОР


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