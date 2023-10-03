Нефть продолжает дешеветь после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после падения до минимумов за три недели накануне.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 составляет $89,74 за баррель, что на $0,97 (1,07%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $1,49 (1,6%) - до $90,71 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,74 (0,83%) и составили $88,08 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,97 (2,2%) - до $88,82 за баррель.

Главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.

"Снижение цен на нефть очень слабо связано с фундаментальными показателями и вызвано ростом доходности гособлигаций США и укреплением доллара, - написал Уоррен Паттерсон из ING. - Я думаю, что у котировок есть потенциал к дальнейшему росту".

Нефть активно росла летом и до сих пор получает поддержку за счет опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке, отметил старший рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Чешински. "В то же время, с технической точки зрения нефть перекуплена, и, кажется, начинается фаза коррекции", - добавил он.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.