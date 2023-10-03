Экс-советник офиса украинского президента Арестович объявлен в розыск - МВД РФ

В МВД России объявили в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Соответствующая карточка с данными Арестовича размещена в базе данных розыска министерства во вторник. Отмечается, что Алексей Николаевич Арестович, украинец, 1975 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не приводят.

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