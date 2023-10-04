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Цена на нефть

03.10 $/bbl +/- WTI 89.23 +0.41 Brent 90.92 +0.21

ТЭК 04.10.2023 17:03

Новак: нефтяной рынок сбалансирован и обеспечен предложением, благодаря совместным мерам стран ОПЕК+

Мировой нефтяной рынок в настоящее время находится в балансе и полностью обеспечен предложением, несмотря на рекордный рост спроса; стабильность достигнута благодаря совместным действиям участников ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Он отметил, что Россия и Саудовская Аравия полностью придерживаются обязательств в рамках объявленных добровольных сокращений добычи.

"Совместные меры (стран ОПЕК+ - ИФ) привели к тому, что рынок сбалансирован. Мы видим, что на сегодняшний день в летний и осенний период спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимым предложением. В этом году наблюдается рекордное увеличение спроса на нефть в целом в мире - 102,4 млн б/с, прирост - 2,4 млн б/с. Это очень прилично, раньше было около 1 млн б/с", - сказал Новак.

По его словам, что страны-участницы альянса продолжат мониторить ситуацию на мировом рынке. В ноябре на следующем заседании комитета, которое пройдет в день полномасштабной встречи министров ОПЕК+, стороны обсудят возможные корректировки ранее принятых решений, добавил Новак.

Новак также подчеркнул, что Россия исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ в полном объем как в августе, так и в сентябре. По его словам, Саудовская Аравия также исполнила свои обязательства в рамках квот с учетом добровольных ограничений.

Как сообщалось, министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) на заседании в среду подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет рассмотрел данные о добыче нефти за июль и август 2023 года и отметил общую приверженность стран ОПЕК+ декларации о сотрудничестве и подтвердил приверженность стран-участниц решению, принятому 4 июня 2023 года, призвав все страны-участницы добиться полного соответствия решениям и придерживаться механизма компенсации.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, РЫНОК, МНЕНИЕ


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