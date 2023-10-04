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Дальнее зарубежье 04.10.2023 20:40

Google объединяет своего голосового помощника с чат-ботом Bard

Американская Google, входящая в Alphabet Inc., на своем ежегодном мероприятии Made by Google представила цифрового помощника Assistant with Bard на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Новый продукт представляет собой комбинацию Google Assistant, доступного пользователям смартфонов по команде "Окей, Google", и генеративного (способного создавать контент - ИФ) чат-бота Bard. С новым помощником можно взаимодействовать при помощи текста, голоса или изображений.

"Генеративный ИИ открывает новые возможности для создания более интуитивного, умного личного цифрового помощника, - написала Google в своем блоге. - Такого, с которым можно общаться не только голосом, который понимает вас, адаптируется к вам и решает ваши задачи по-новому".

"Мы считаем, что цифровой помощник должен еще больше облегчить выполнение важных и не очень задач из вашего списка дел - например, запланировать поездку, найти информацию, которая затерялась где-то во "Входящих", составить список покупок для вечеринки на выходных или написать сообщение. Все, что сделал бы настоящий ассистент", - отметила компания.

Assistant with Bard будет интегрирован с некоторыми сервисами Google, в частности Gmail и Docs. Владельцы мобильных устройств на базе Android и iOS смогут начать им пользоваться в ближайшие месяцы.

В конце сентября OpenAI сообщила о добавлении голосового интерфейса к своему чат-боту ChatGPT.

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Тэги: США, GOOGLE, ЧАТБОТ, ПОМОЩНИК


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