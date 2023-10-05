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Туризм 05.10.2023 17:25

Города Шуша выбран туристической столицей ОЭС на 2026 год

Город Шуша выбран туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на 2026 год, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В рамках председательства Азербайджана в ОЭС в 2023 году, 4-5 октября 2023 года в иранском городе Ардебиль состоялись 7-я встреча экспертов по туризму высокого уровня стран-членов Организации и 5-е заседание министров туризма", - сообщает ведомство.

По его информации, Азербайджан на этих встречах представляла делегация Госагентства по туризму.

"В рамках мероприятия состоялось широкое обсуждение перспектив сотрудничества в сфере туризма между странами-членами ОЭС, рассмотрены меры, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления взаимоотношений в этой сфере. По итогам проведенного на заседании голосования город Шуша был выбран туристической столицей Организации экономического сотрудничества на 2026 год", - отмечает МИД.

Ведомство уточняет, что данное решение ОЭС нашло отражение в Ардебильской декларации.

Н.Аббасова

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Тэги: ОЭС, ТУРИЗМ, СТОЛИЦА

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