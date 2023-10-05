Путин обвиняет США в попытках подменить международное право колониальным мышлением

Соединенные Штаты пытаются подменить международное право порядком, основанным на неких произвольных правилах, заявил президент России Владимир Путин.

"Международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на неких правилах. Каких правилах? Что это за правила, кем они изобретены? Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь", - сказал Путин в четверг, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, "они (США) пытаются внедрять в сознание людей, что надо жить по правилам, каким правилам?".

"И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольные такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен себя вести", - сказал Путин.

"Делается и говорится это все, как правило, в хамской форме. Это все то же самое проявление колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит: вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать... Это просто удивительно", - заявил президент РФ.

"Может, вам самим пора избавиться от спеси и перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется", - заявил Путин.