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Дальнее зарубежье 06.10.2023 15:09

Швеция передаст Украине военную помощь на 190 млн евро, обещает подумать насчет передачи самолетов

Власти Швеции решили передать Киеву очередной транш военной помощи, стоимость которого оценивается в 190 млн евро, сообщают в пятницу европейские СМИ.

В основном речь пойдет о запчастях и боеприпасах к переданному ранее оружию, отмечается в сообщениях. Также Стокгольм планирует передать оборудование для спутниковой связи.

В министерстве обороны Швеции пояснили, что это - уже 14-й пакет помощи, предоставляемый Украине.

Кроме того, по данным СМИ, правительство Швеции поручило военному командованию страны до 6 ноября подготовить доклад о том, реально ли передать Украине боевые самолеты Gripen.

При этом в Стокгольме предупреждают, что о передаче таких самолетов не может быть речи до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО.

В настоящее время присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу не ратифицировали Турция и Венгрия.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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