General Motors сделала уже шестое предложение бастующим членам профсоюза UAW

General Motors Co. (GM) сделала уже шестое предложение профсоюзу работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW), стремясь остановить забастовку на своих предприятиях.

"Мы представили встречное предложение на недавний проект соглашения UAW, и это уже шестое предложение с момента начала переговоров, - говорится в сообщении GM. - Мы уверены, что это очень хорошее предложение, которое позволит вознаградить членов нашей команды и дать возможность GM процветать в будущем".

"Мы по-прежнему готовы вести переговоры 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы достичь соглашения", - заявили в компании.

Общее число участников забастовки на объектах GM, Ford Motor Co. и Stellantis составляет порядка 25 тыс.

Акция профсоюза началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия GM в Миссури и Stellantis в Огайо. В дальнейшем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США, а в минувшую пятницу к ней присоединились работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода GM в Мичигане.

Глава UAW Шон Фейн выступит в пятницу с новым заявлением. Отраслевые эксперты рассчитывают, что забастовка не будет расширена дальше, с учетом поступающих сообщений о прогрессе в переговорах UAW с автопроизводителями, пишет Market Watch.

Акции GM прибавляют в цене 0,3% на предварительных торгах в пятницу, Ford - 0,25%, Stellantis - 0,6%.