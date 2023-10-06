Нефть продолжает дешеветь, Brent у $83,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются вечером в пятницу и завершают неделю падением примерно на 10%.
Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 подешевели на $0,39 (0,46%) - до $83,68 за баррель.
Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,33 (0,4%) - до $81,98 за баррель.
С начала недели котировки Brent потеряли примерно 9%, WTI - 9,8%.
"Резкое снижение цен на нефть на этой неделе поставило "быков" в сложное положение, поскольку прогнозы роста котировок до $100 стали менее достижимыми", - отметил старший аналитик Exinity Group Хан Тан.
"Котировки растеряли весь подъем, зафиксированный в прошлом месяце, так как рынок все больше фокусируется на пессимистичных прогнозах для мирового спроса из-за высоких процентных ставок", - добавил он.
Ожидания новых повышений ключевой ставки Федеральной резервной системы и её удержания на высоком уровне в течение длительного времени усилились после публикации сентябрьского отчета по рынку труда США.
Как сообщалось, количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тыс., максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводил Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тыс.
Более того, данные за август были пересмотрены с повышением: число рабочих мест увеличилось на 227 тыс., а не на 187 тыс., как сообщалось ранее.
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