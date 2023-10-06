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Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -1.91 Brent 84.07 -1.74

ТЭК 06.10.2023 19:15

Нефть продолжает дешеветь, Brent у $83,7 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются вечером в пятницу и завершают неделю падением примерно на 10%.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:46 подешевели на $0,39 (0,46%) - до $83,68 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,33 (0,4%) - до $81,98 за баррель.

С начала недели котировки Brent потеряли примерно 9%, WTI - 9,8%.

"Резкое снижение цен на нефть на этой неделе поставило "быков" в сложное положение, поскольку прогнозы роста котировок до $100 стали менее достижимыми", - отметил старший аналитик Exinity Group Хан Тан.

"Котировки растеряли весь подъем, зафиксированный в прошлом месяце, так как рынок все больше фокусируется на пессимистичных прогнозах для мирового спроса из-за высоких процентных ставок", - добавил он.

Ожидания новых повышений ключевой ставки Федеральной резервной системы и её удержания на высоком уровне в течение длительного времени усилились после публикации сентябрьского отчета по рынку труда США.

Как сообщалось, количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тыс., максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводил Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тыс.

Более того, данные за август были пересмотрены с повышением: число рабочих мест увеличилось на 227 тыс., а не на 187 тыс., как сообщалось ранее.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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