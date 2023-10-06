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Дальнее зарубежье 06.10.2023 22:36

США высылают двух дипломатов посольства РФ - ТВ

Власти США приняли решение объявить "персона нон грата" двух российских дипломатов, сообщает CNN со ссылкой на переданное по электронной почте заявление представителя Госдепа.

"Этот шаг станет ответом на ошибочную высылку в прошлом месяце двух дипломатов посольства США в Москве, сказал в пятницу сотрудник Госдепа. Он добавил, что Госдеп поступает соответственно, высылая двух работников посольства РФ в США", - отмечает телеканал.

14 сентября посол США в Москве Линн Трейси была вызвана в МИД РФ, дипломату заявили о решении российской стороны объявить "персона нон грата" двоих сотрудников американской дипмиссии.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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