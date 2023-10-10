ЦБ Азербайджана по итогам 2023г прогнозирует годовую инфляцию в пределах 6% - Кязымов

Центробанк Азербайджана по итогам 2023 года прогнозирует годовую (12-тимесячную) инфляцию в пределах 6%, заявил председатель ЦБ Талех Кязымов.
По итогам 2022 года годовая инфляция составила 14,4%, среднегодовая – 13,9%.
«Основная цель Центробанка - управлять инфляцией. Основываясь сегодня на августовские показатели, годовая (12-тимесячная) инфляция составляет 8%. Согласно нашим прогнозам, по итогам года инфляция будет в пределах 6%», - сказал Кязымов в интервью государственному телеканалу AzTV.
По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», цель ЦБ – удерживать инфляцию на уровне 4%+/-2%, т.е. в интервале 2-6%.
«Мы считаем, что эта цель очень важна для развития нашей экономики», - отметил Кязымов.
Министерство экономики Азербайджана по итогам 2023 года среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 9,5%.
Х.Насирзаде
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