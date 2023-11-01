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Макроэкономика 01.11.2023 14:26

Годовая инфляция в Азербайджане в 2023г составит 4,3%, к 2026г замедлится до 3,4% - ЦБ

Центральный банк Азербайджана годовую инфляцию в 2023 году прогнозирует на уровне 4,3%, ожидает ее снижения к 2026 году до 3,4%.

«В конце сентября инфляция в Азербайджане замедлилась до 5,1% (сентябрь 2023 года к сентябрю 2022 года – ИФ), что более чем в 3 раза ниже пикового значения в сентябре 2022 года (15,6%). Согласно нашим оценкам, тенденции, влияющие на замедление инфляции, усилятся. В результате по итогам 2023 года инфляция (годовая) составит 4,3%», - отмечается в заявлении ЦБ по учетной ставке.

ЦБ подчеркивает, что согласно прогнозам, в 2024 году годовая инфляция ускорится до 5,3%, но в 2025 году замедлится до 3,4%.

«В целом, согласно нашим октябрьским прогнозам в среднесрочный период (2023-2025гг – ИФ) уровень годовой инфляции в Азербайджане будет в целевом коридоре, установленным Центробанком, а именно 4±2%», - подчеркивает ЦБ.

По итогам 2022 года годовая инфляция в Азербайджане составила 14,4%.

А.Азизов

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Тэги: ЦБ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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