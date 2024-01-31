Годовая инфляция в Азербайджане в 2024г будет в целевом диапазоне - ЦБ

Годовая инфляция в Азербайджане в 2024 году согласно оценкам Центробанка страны будет в целевом диапазоне (4±2%).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в заявлении ЦБ по учетной ставке говорится, что банк с учетом текущей макроэкономической ситуации сохранил без изменений прогноз по инфляции на 2024 год.

«В целом, риски повышения и понижения инфляции уравновешивают друг друга. По этой причине прогноз по инфляции на 2024 год мы оставили без изменений. Мы ожидаем, что в 2024 году годовая инфляция будет в целевом коридоре», - указывает ЦБ.

По данным банка, годовая (12-тимесячная) инфляция в Азербайджане в 2023 году составила 2,1% и находилась в нижней части целевого диапазона (4±2%).

«В 2023 году наблюдалось снижение инфляции по всем группам товаров, включаемым в потребительскую корзину. В целом, в 2023 году годовая инфляция по продовольственным товарам составила 0,8%, непродовольственным товарам – 2,7%, услугам – 3,7%», - отмечается в заявлении.

ЦБ подчеркивает, что в IV-ом квартале 2023 года число домашних хозяйств, ожидающих роста инфляции, снизилось до 69% с 81% на конец III-го квартала прошлого года.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году замедлилась до 8,8% против 13,9% в 2022 году.

Министерство экономики Азербайджана среднегодовую инфляцию в стране на 2024 год прогнозирует на уровне 5,3%.

Р.Ахмедов