ЦБ Азербайджана годовую инфляцию на 2024г прогнозирует в 5-5,5%

Центробанк Азербайджана на 2024 год годовую инфляцию в стране прогнозирует на уровне 5-5,5%.

«Согласно последним прогнозам ЦБ с учетом текущей денежной политики в 2024 году годовая инфляция ожидается в коридоре 5-5,5%. Антиинфляционные меры правительства и замедление влияния внешнего фактора на инфляцию, приведут к тому, что инфляция будет близка к целевым показателям на среднесрочный период (4±2% - ИФ)», -отмечается в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2024 год.

ЦБ подчеркивает, что будет регулярно обновлять свои прогнозы по инфляции.

В Центробанке считают, что в 2024 году сохранятся определенные риски, влияющие на стабильность цен. В частности, это касается внешних факторов, а именно динамики цен на продовольственные товары на мировых рынках, инфляционных тенденций в странах, являющихся основными внешнеторговыми партнерами Азербайджана. «В условиях продолжающейся геополитической напряженности в мире эти внешние факторы могут быть очень переменчивы. Кроме этого, определенные риски может создать резкое изменение цен на энергоносители», - подчеркивается в заявлении.

По оценкам ЦБ, в ноябре 2023 года 12-тимесячная инфляция в Азербайджане составила 2,6%. «В целом, последние три месяца (сентябрь-ноябрь) годовая инфляция в Азербайджане находится в целевом коридоре (4±2% - ИФ)», - подчеркивает ЦБ.

Минэкономики Азербайджана на 2024 год среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 5,3%.

В 2022 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 13,9%, прогноз на 2023 год – 9,5%.

А.Азизов