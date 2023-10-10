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Цена на нефть

09.10 $/bbl +/- WTI 86.38 +3.59 Brent 86.15 +3.57

ТЭК 10.10.2023 19:29

Нефть ускорила снижение

Снижение цен на нефть ускорилось вечером во вторник после рекордного за полгода дневного роста накануне.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,97 (1,1%) - до $87,18 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,97 (1,12%) - до $85,41 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 4,2%, WTI подорожала на 4,3% из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

Как минимум 1,5 тыс. человек стали жертвами эскалации израильско-палестинского конфликта, начавшегося с атаки боевиков ХАМАС в субботу. Участники мировых рынков опасаются, что конфликт может распространиться с Израиля и Палестины, которые практически не добывают нефть, на весь ближневосточный регион, обеспечивающий примерно треть поставок жидких углеводородов на мировой рынок.

"Если мы продолжим наблюдать эскалацию между Израилем и ХАМАС, остается лишь вопросом времени, когда конфликт достигнет нефтедобывающих регионов", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial Securities.

Один из вероятных сценариев - ужесточение надзора за соблюдением санкций США против иранской нефтяной отрасли, которое может сократить поставки нефти из Ирана на мировой рынок.

"Мы ожидаем, что в отсутствие значительного влияния на добычу и экспорт нефти влияние атаки ХАМАС на нефтяные котировки будет ограниченным, - написал старший аналитик DNB Bank ASA Хельге Андре Мартинсен. - В то же время мы понимаем, что краткосрочная премия за геополитический риск является оправданной".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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