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Дальнее зарубежье 10.10.2023 19:43

Число жертв израильских ударов в секторе Газа превысило 830

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 830 человек, число раненых - 4,2 тыс., сообщает во вторник газета "Гаарец" со ссылкой на палестинских медиков.

Также ранее во вторник сообщалось, что примерно 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС были обнаружены на территории Израиля после того, как израильским военным удалось в основном вернуть контроль над югом страны.

В свою очередь западные СМИ сообщают о более 1 тыс. жертв атак ХАМАС по Израилю и 2,8 тыс. раненых.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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