Пашинян считает, что РМК в случае ухода из Карабаха должны вернуться в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы покинут Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

"Если миротворцы РФ в Карабахе оставят регион, то они должны вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению", - заявил Пашинян в интервью Общественной телекомпании Армении.

Пашинян также заявил, что Армения готова принять участие в заседаниях платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран).

"Есть договоренность, что следующая встреча пройдет в Тегеране", - сказал премьер.