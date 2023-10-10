Пашинян считает, что РМК в случае ухода из Карабаха должны вернуться в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы покинут Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.
"Если миротворцы РФ в Карабахе оставят регион, то они должны вернуться в РФ, а не передислоцироваться в Армению", - заявил Пашинян в интервью Общественной телекомпании Армении.
Пашинян также заявил, что Армения готова принять участие в заседаниях платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран).
"Есть договоренность, что следующая встреча пройдет в Тегеране", - сказал премьер.
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