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Регион 11.10.2023 00:00

Основания для пребывания 102-й российской базы в Армении ясны, вопрос об уходе не ставится - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит оснований для ухода российских пограничников или 102-й военной базы из Армении, этот вопрос никак связан с ситуацией вокруг российских миротворцев в Карабахе.

"Причины пребывания российских пограничных войск и 102-й военной базы вполне понятны, они продолжают существовать, и Армения и Россия не ставят такого вопроса (ухода российских военных - ИФ). Не все проблемы взаимосвязаны", - заявил Пашинян в интервью Общественному телеканалу Армении.

Премьер Армении, касаясь армяно-российских отношения, отметил, что страна не меняет вектор внешней политики.

"Сейчас сложный период в глобальном смысле, проблема не в контактах между Ереваном и Москвой, а в отношениях между глобальными силами. Армения ничего не меняет. Мы ничего не аннулировали в армяно-российских отношениях, ниоткуда не выходили", - сказал Пашинян.

Он отметил, что в то же время армянская сторона никогда не скрывала трудностей.

Премьер-министр Армении коснулся также вопроса ратификации Римского статута МУС, подчеркнув, что решение начать процедуру ратификации Ереван принял еще до действий МУС против президента России и это никак не направленно против России.

"На эту тему я еще в марте позвонил в РФ и сказал, что на первый взгляд совпадения явные, но процесс таков. Мне показалось, что есть понимание и мы продолжили процесс", - сказал Пашинян

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ВОЕНБАЗА


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