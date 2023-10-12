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Дальнее зарубежье 12.10.2023 17:03

ХАМАС обсуждает с Египтом, Катаром и ООН открытие гуманитарного коридора из сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС поддерживает контакты с Египтом, Катаром, ООН для создания гуманитарного коридора из сектора Газа, заявил "Аль-Арабийи" член политбюро ХАМАС Гази Хамад.

"Мы в контакте с египтянами, катарцами и представителями ООН (...) Мы работаем вместе над открытием гуманитарного коридора", - сказал он.

Международный Комитет Красного Креста сообщил, что в секторе Газа все еще остается топливо, чтобы питать генераторы, в том числе в больницах, но его запасы могут иссякнуть уже через несколько часов. Также сообщается, что три из пяти станций водоснабжения в анклаве не работают.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

По последним данным, в секторе Газа погибли 1 тыс. 354 человека, 6 тыс. 49 получили ранения.

В Израиле погибли 1,2 тыс. человек, 423 раненых остаются в больницах. По информации армии обороны Израиля, жертвами боев стали 222 военнослужащих, не менее 97 попали в плен.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ООН, ГУМСИТУАЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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