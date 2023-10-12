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Дальнее зарубежье 12.10.2023 21:29

В ХАМАС сообщили, что готовили атаку на Израиль с 2022 года

Радикальное движение ХАМАС начало подготовку полномасштабной атаки на Израиль с 2022 года, и его бойцы готовы к новым наступательным действиям, сообщает в четверг "Гаарец" со ссылкой на представителя военного крыла группировки Абу Обейду.

"Организация начала подготовку внезапной атаки, которую совершили в субботу 7 октября, еще в 2022 году", - приводит издание его слова.

Обейда сообщил, что для этой операции ХАМАС удалось тайно подготовить 4,5 тыс. бойцов, а также вывести из строя камеры израильских военных близ Газы. Также движение предпринимало действия в киберпространстве и запустило по израильской территории тысячи ракет.

Он отметил, что теперь в ХАМАС готовы к любому сценарию, включая - к наземной операции Израиля.

"Мы предпримем новые действия, которые приведут к большим потерям у врага", - сказал он.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, ИЗРАИЛЬ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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