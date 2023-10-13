Эвакуация из Газы может занять несколько дней - ЦАХАЛ

Израильская армия признала, что эвакуация палестинцев из северной части сектора Газа может продлиться дольше 24 часов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.
"Мы понимаем, что эвакуация займет несколько дней", - заявил Хагари.
"Мы пытаемся выделить время, прилагаем много усилий и понимаем, что это будет дольше 24 часов", - добавил он.
Хагари заявил, что ответственность за страдания мирных жителей, которые не эвакуируются из северной части анклава, лежит на палестинском движении ХАМАС.
"ХАМАС использует жителей сектора Газа, навлекая на них катастрофу и призывая их не прислушиваться к рекомендациям ЦАХАЛ в это время", - приводит издание слова представителя израильских военных.
Кроме того, по словам Хагари, ЦАХАЛ "готовится к следующему этапу войны" и "настроен проводить операцию по всему Ближнему Востоку и везде, где есть необходимость в обеспечении безопасности".
Комментируя информацию ХАМАС о погибших пленных в результате авиаударов Израиля по Газе, представитель ЦАХАЛ заявил: "ХАМАС распространяет много заявлений, мы будем сообщать только достоверные данные".
Алиев отмечает рост товарооборота Азербайджана со странами СНГ, подчеркивает перспективность транспортных проектов
Власти Азербайджана отбирают компании для проведения работ по вертикальному планированию в рамках строительства поселка Гадрут и села Туг в Карабахе
В Карабахе двое мирных жителей подорвались на мине, один скончался
ГНФАР увеличил до 70% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов
Дюков: Будем надеяться, что налоговая нагрузка на нефтяную отрасль будет оставаться стабильной
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
Турпоток в I полугодии из РФ в страны СНГ вырос в 1,5 раза, до 2,5 млн человек
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
ТуранБанк подвел итоги 9 месяцев 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире