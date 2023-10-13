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Дальнее зарубежье 13.10.2023 14:25

Эвакуация из Газы может занять несколько дней - ЦАХАЛ

Израильская армия признала, что эвакуация палестинцев из северной части сектора Газа может продлиться дольше 24 часов, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

"Мы понимаем, что эвакуация займет несколько дней", - заявил Хагари.

"Мы пытаемся выделить время, прилагаем много усилий и понимаем, что это будет дольше 24 часов", - добавил он.

Хагари заявил, что ответственность за страдания мирных жителей, которые не эвакуируются из северной части анклава, лежит на палестинском движении ХАМАС.

"ХАМАС использует жителей сектора Газа, навлекая на них катастрофу и призывая их не прислушиваться к рекомендациям ЦАХАЛ в это время", - приводит издание слова представителя израильских военных.

Кроме того, по словам Хагари, ЦАХАЛ "готовится к следующему этапу войны" и "настроен проводить операцию по всему Ближнему Востоку и везде, где есть необходимость в обеспечении безопасности".

Комментируя информацию ХАМАС о погибших пленных в результате авиаударов Израиля по Газе, представитель ЦАХАЛ заявил: "ХАМАС распространяет много заявлений, мы будем сообщать только достоверные данные".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЭВАКУАЦИЯ, СРОКИ


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