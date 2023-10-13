У Баку конструктивная позиция по мирным переговорам, Ереван пока не определился - Песков

В Кремле оценивают как "весьма конструктивную" позицию Баку по вопросу подписания мирного договора с Ереваном, от Армении реакция пока не поступила, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет, Ереван пока не совсем определился, ждем реакции", - сказал Песков журналистам в Бишкеке.

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