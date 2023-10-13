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Регион 13.10.2023 17:01

У Баку конструктивная позиция по мирным переговорам, Ереван пока не определился - Песков

В Кремле оценивают как "весьма конструктивную" позицию Баку по вопросу подписания мирного договора с Ереваном, от Армении реакция пока не поступила, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет, Ереван пока не совсем определился, ждем реакции", - сказал Песков журналистам в Бишкеке.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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