У Баку конструктивная позиция по мирным переговорам, Ереван пока не определился - Песков

В Кремле оценивают как "весьма конструктивную" позицию Баку по вопросу подписания мирного договора с Ереваном, от Армении реакция пока не поступила, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет, Ереван пока не совсем определился, ждем реакции", - сказал Песков журналистам в Бишкеке.
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