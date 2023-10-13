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ТЭК 13.10.2023 18:40

Венгрия не намерена снижать импорт нефти из РФ - глава МИД

Венгрия не намерена сокращать объемы закупок российской нефти, сообщил журналистам глава МИД республики Петер Сийярто в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Мы не намерены делать что-либо подобное (снижать закупки нефти из РФ - ИФ). Мы всегда за диверсификацию, но сейчас нам нужна солидная база, которая может быть обеспечена только Россией, по объективным причинам", - сказал он.

По его словам, поставки российской нефти в Венгрию на конец сентября достигли примерно 4 млн тонн. Как сообщалось, в 2022 году республика получила по "Дружбе" 4,9 млн тонн.

Сийярто отметил надежды Венгрии на то, что Украина не будет дальше поднимать тариф на транспортировку российской нефти по своей территории: "Было бы намного лучше, если бы они не повышали плату за транзит, но поскольку часть нефтепровода на территории Украины, мы зависимы от их решений. Мы лишь надеемся, что дальнейшего повышения не будет".

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Тэги: ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ЗАКУПКИ


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