Венгрия не намерена снижать импорт нефти из РФ - глава МИД

Венгрия не намерена сокращать объемы закупок российской нефти, сообщил журналистам глава МИД республики Петер Сийярто в кулуарах "Российской энергетической недели".
"Мы не намерены делать что-либо подобное (снижать закупки нефти из РФ - ИФ). Мы всегда за диверсификацию, но сейчас нам нужна солидная база, которая может быть обеспечена только Россией, по объективным причинам", - сказал он.
По его словам, поставки российской нефти в Венгрию на конец сентября достигли примерно 4 млн тонн. Как сообщалось, в 2022 году республика получила по "Дружбе" 4,9 млн тонн.
Сийярто отметил надежды Венгрии на то, что Украина не будет дальше поднимать тариф на транспортировку российской нефти по своей территории: "Было бы намного лучше, если бы они не повышали плату за транзит, но поскольку часть нефтепровода на территории Украины, мы зависимы от их решений. Мы лишь надеемся, что дальнейшего повышения не будет".
Путин: миротворцы РФ должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, теперь будем решать этот вопрос в процессе переговоров
Алиев отмечает рост товарооборота Азербайджана со странами СНГ, подчеркивает перспективность транспортных проектов
Власти Азербайджана отбирают компании для проведения работ по вертикальному планированию в рамках строительства поселка Гадрут и села Туг в Карабахе
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Премьер Эстонии заявила о готовности JEF защищать критически важную морскую инфраструктуру Балтийского моря
Конгрессмен Джордан вновь попробует побороться за пост спикера Палаты представителей
Израильская артиллерия открыли ответный огонь по территории Ливана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире