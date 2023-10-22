«Газпром» договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа предстоящей зимой

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа на предстоящий отопительный сезон, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1, 3 миллиарда кубических метров газа", - сказал он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.
"И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", - добавил Миллер.
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