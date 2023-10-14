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ЦАХАЛ рассчитывает в ходе сухопутной операции добраться «до сердца» Газы

Израильская армия в ходе готовящейся масштабной наземной операции в секторе Газа рассчитывает продвинуться вглубь анклава и схватить руководителей ХАМАС, сообщает в субботу "Гаарец".

"Будет проведено наземное вторжение, для выполнения задач потребуется продвинуться в сердце Газы", - заявили в ЦАХАЛ.

Представители армии добавили, что детали операции еще обсуждаются военачальниками.

В свою очередь, влиятельный член Кнессета Гидеон Саар в субботу в интервью телеканалу Channel 12 News предположил, что территория сектора Газа "должна стать меньше к концу войны".

Он отметил, что "нужно создать территорию, которая классифицировалась бы как зона безопасности, и любого, кто бы заходил на нее, сразу бы перехватывали".

"Мы должны сделать финал нашей кампании ясным для всех. Тот, кто начинает войну против Израиля, теряет территорию", - добавил Саар.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ, ПЛАН


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