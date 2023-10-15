Израиль откроет гуманитарный коридор на несколько часов в секторе Газа

Израиль в воскресенье откроет гуманитарный коридор на несколько часов в секторе Газа, чтобы мирные граждане могли уехать в южные части анклава, сообщает Jerusalem Post.
По информации ЦАХАЛ, гуманитарный коридор откроется в 10:00 и будет работать до 13:00 по местному времени (совпадает с мск). В это время израильские военные обещают не обстреливать главную магистраль сектора Газа Салах-эд-Дин.
7 октября базирующееся в секторе Газа палестинское движение ХАМАС совершило кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ на это израильская армия начала военную операцию против ХАМАС.
Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжалы и Аскеране
Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Ханкенди
В ходе поездки в Тертерский район Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана на территории Сарсангского водохранилища и города Агдере
Азербайджан за 9 мес. направил около 714 млн манат на обслуживание госдолга
Власти Азербайджана увеличивают на 2024г лимит внешних заимствований в 2,3 раза, внутренних – на 27,8%
Проект госбюджета-2024 с дефицитом в 2,2% ВВП представлен в парламент Азербайджана
Германия в августе более чем в 3 раза нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан
МВД Азербайджана в январе-сентябре изъяло наркотических средств на $148 млн
В Азербайджане за 9 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 113 млн манатов
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за третий квартал
Активы Yelo Bank приближаются к 1 миллиарду
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире