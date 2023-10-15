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Дальнее зарубежье 15.10.2023 20:30

США допускают вмешательство Ирана в палестино-израильский конфликт, но предостерегают Тегеран от этого - Белый дом

США не исключают вмешательство в палестино-израильский конфликт третьих сторон, в том числе Ирана или движения "Хезболла", но предостерегают Тегеран от этого, заявил в интервью CBS советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"У нас нет никаких конкретных новых разведданных о том, что сегодняшняя угроза отличается от вчерашней (...). Есть риск эскалации конфликта, открытия второго фронта на севере и, конечно же, участие Ирана - это риск. Это риск, о котором мы знали с самого начала", - сказал он, отвечая на вопрос, располагает ли Вашингтон разведданными относительно потенциального участия третьих сторон в конфликте.

При этом Салливан отметил, что рост стычек на ливано-израильской границе в последние дни увеличивает риск эскалации конфликта. По его словам, это побудило Белый дом принять решение направить в регион авианосцы.

"Из-за этого президент (Джо Байден) принял решение о перемещении авианосцев, чтобы направить четкий сигнал - эта война не должна обостряться. Никому не следует пытаться воспользоваться этой ситуацией", - сказал советник президента.

Говоря о контактах с Ираном, Салливан заявил, что у Вашингтона "есть средства частной связи с Ираном". "Мы воспользовались этими средствами в течение последних нескольких дней, чтобы в частном порядке прояснить то, что мы огласили публично", - сказал он.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран надеется, что политическими усилиями удастся предотвратить распространение палестино-израильского конфликта, однако в случае его обострения не намерен держаться в стороне.

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Тэги: США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ПОЗИЦИЯ


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