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Дальнее зарубежье 15.10.2023 22:14

Число жертв атак Израиля по сектору Газа превысило 2,4 тыс

В секторе Газа в результате ударов армии обороны Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ.

В министерстве здравоохранения Газы заявили о 2 450 погибших и более 9,2 тыс. раненых в результате израильских авиаударов.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили о более 1,4 тыс. жертвах на территории страны. Кроме того, 120 израильтян были похищены боевиками ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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