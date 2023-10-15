Число жертв атак Израиля по сектору Газа превысило 2,4 тыс

В секторе Газа в результате ударов армии обороны Израиля погибли более 2,4 тыс. человек, в Израиле в результате атак ХАМАС - более 1,4 тыс., сообщили в воскресенье израильские СМИ.

В министерстве здравоохранения Газы заявили о 2 450 погибших и более 9,2 тыс. раненых в результате израильских авиаударов.

В канцелярии премьер-министра Израиля сообщили о более 1,4 тыс. жертвах на территории страны. Кроме того, 120 израильтян были похищены боевиками ХАМАС.