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Дальнее зарубежье 16.10.2023 12:00

Израиль опроверг сообщения о прекращении огня для допуска гумпомощи в сектор Газа

Власти Израиля заявили, что не вводили режим прекращения огня для допуска гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"На данный момент не вводится режим прекращения огня для предоставления возможности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и выезда иностранцев", - говорится в заявлении администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в Египте сообщали, что Израиль согласился прекратить огонь с 9:00 до 14:00 по местному времени в рамках соглашения с Египтом и США.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПЕРЕМИРИЕ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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