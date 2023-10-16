Израиль опроверг сообщения о прекращении огня для допуска гумпомощи в сектор Газа

Власти Израиля заявили, что не вводили режим прекращения огня для допуска гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает в понедельник The Times of Israel.
"На данный момент не вводится режим прекращения огня для предоставления возможности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и выезда иностранцев", - говорится в заявлении администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в Египте сообщали, что Израиль согласился прекратить огонь с 9:00 до 14:00 по местному времени в рамках соглашения с Египтом и США.
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