Израиль опроверг сообщения о прекращении огня для допуска гумпомощи в сектор Газа

Власти Израиля заявили, что не вводили режим прекращения огня для допуска гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"На данный момент не вводится режим прекращения огня для предоставления возможности поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и выезда иностранцев", - говорится в заявлении администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее ближневосточные СМИ со ссылкой на источники в Египте сообщали, что Израиль согласился прекратить огонь с 9:00 до 14:00 по местному времени в рамках соглашения с Египтом и США.