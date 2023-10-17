Число жертв ударов Израиля по Газе превысило 2,8 тыс. человек

Количество жертв авиаударов Израиля по сектору Газа ко вторнику составило более 2,8 тыс. человек, сообщает во вторник газета "Гаарец".

По данным агентства Associated Press, еще около 1,2 тыс. человек в Газе остаются под завалами зданий, образовавшимися в результате воздушных ударов ЦАХАЛ по анклаву.

С израильской стороны по-прежнему сообщают о более чем о 1,4 тыс. погибших. Кроме того, не менее 199 человек, включая иностранцев, остаются в плену ХАМАС.