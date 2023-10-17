Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $140 млрд в 2027г - IDC

Инвестиции глобальных компаний в решения на основе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта достигнут $143 млрд в 2027 году, прогнозирует исследовательская организация International Data Corporation (IDC).
В 2023 году расходы в этой сфере составят $16 млрд, а в ближайшие пять лет будут расти среднегодовыми темпами в 73,3% - более чем в два раза быстрее, чем расходы на ИИ в целом, и почти в 13 раз быстрее затрат на ИТ-сферу, отмечают аналитики IDC.
"Генеративный искусственный интеллект - это не мимолетное увлечение или какой-то хайп. Это преобразующая технология с далеко идущими последствиями и влиянием на бизнес, - написала вице-президент IDC Риту Джоти. - При этичном и ответственном использовании генеративный ИИ может трансформировать целые отрасли и изменить то, как мы работаем, играем и взаимодействуем с миром".
Эксперты IDC ожидают, что в 2027 году расходы на генеративный ИИ составят 28,1% от всех вложений в сферу ИИ в целом против 9% в 2023 году.
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