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Это интересно 30.11.2023 17:31

Искусственный интеллект может выйти на уровень человека в ближайшие 5 лет

Универсальный искусственный интеллект (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого - ИФ) может появиться уже в ближайшие пять лет, заявил глава американского чипмейкера Nvidia Corp. Дженсен Хуан на мероприятии New York Times.

Отвечая на вопрос о том, может ли УИИ появиться через десять лет, Хуан сказал: "Думаю, что да, в зависимости от того, как трактовать это понятие".

При этом он добавил: "Если считать УИИ программой - вычислительной системой, которая может пройти уйму тестов на базовый интеллект и через это показать результаты, более или менее сопоставимые с результатами обычного человека, - я бы сказал, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, способный пройти такие тесты".

Чипы Nvidia в числе прочего используются для приложений на основе искусственного интеллекта.

Ранее в ноябре стало известно, что OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, планирует привлечь дополнительное финансирование от Microsoft на создание УИИ. "Наш план - создать УИИ, понять, как сделать его безопасным (...) и какие будут выгоды", - заявил глава OpenAI Сэм Альтман в интервью Financial Times.

В свою очередь, Хуан также отметил, что США смогут преодолеть зависимость от импортных чипов через 10-20 лет. По его словам, тайваньская TSMC сейчас поставляет 8 тыс. из 35 тыс. компонентов, из которых состоят суперкомпьютеры Nvidia.

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Тэги: МИР, ИИ, РАЗВИТИЕ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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