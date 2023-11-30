Искусственный интеллект может выйти на уровень человека в ближайшие 5 лет

Универсальный искусственный интеллект (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого - ИФ) может появиться уже в ближайшие пять лет, заявил глава американского чипмейкера Nvidia Corp. Дженсен Хуан на мероприятии New York Times.
Отвечая на вопрос о том, может ли УИИ появиться через десять лет, Хуан сказал: "Думаю, что да, в зависимости от того, как трактовать это понятие".
При этом он добавил: "Если считать УИИ программой - вычислительной системой, которая может пройти уйму тестов на базовый интеллект и через это показать результаты, более или менее сопоставимые с результатами обычного человека, - я бы сказал, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, способный пройти такие тесты".
Чипы Nvidia в числе прочего используются для приложений на основе искусственного интеллекта.
Ранее в ноябре стало известно, что OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, планирует привлечь дополнительное финансирование от Microsoft на создание УИИ. "Наш план - создать УИИ, понять, как сделать его безопасным (...) и какие будут выгоды", - заявил глава OpenAI Сэм Альтман в интервью Financial Times.
В свою очередь, Хуан также отметил, что США смогут преодолеть зависимость от импортных чипов через 10-20 лет. По его словам, тайваньская TSMC сейчас поставляет 8 тыс. из 35 тыс. компонентов, из которых состоят суперкомпьютеры Nvidia.
Асадов и Мишустин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в рамках СНГ
Президенты Азербайджана и ОАЭ обсудили сотрудничество в энергетике, транспорте, взаимных инвестициях
Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из Швейцарии, Швеции, Венгрии, БиГ и со спецпредставителем генсека НАТО
Нефть продолжает дорожать на слухах о сокращении добычи ОПЕК+, Brent у $84,2 за баррель
На открытии конференции COP28 в Дубае обсудили вопрос о будущем ископаемого топлива
Министерский комитет ОПЕК+ закончился, рассмотрено состояние рынка
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЕС должен продолжать оказывать поддержку Украине - глава Еврокомиссии
Первый запуск новой европейской ракеты Ariane 6 запланирован на лето 2024 года - ESA
Глава Евросовета призвал к созданию «европейских киберсил» с наступательными возможностями
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире