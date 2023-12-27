ИИ-стартапы в 2023 году привлекли инвестиции на рекордные $27 млрд

Стартапы из области искусственного интеллекта (ИИ) в 2023 году привлекли инвестиции на рекордные $27 млрд, пишет в среду Financial Times со ссылкой на данные PitchBook.
Прежний рекорд был установлен в 2021 году и составлял $11 млрд.
Около двух третей суммы этого года приходится на вложения Microsoft, Google и Amazon. В частности, первая инвестировала $10 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, а две последние обязались вложить до $6 млрд в стартап Anthropic, созданный выходцами из OpenAI.
Таким образом, технологические гиганты значительно опередили венчурные фонды по объему инвестиций.
Как пишет FT, стартапы предпочитают сотрудничать с крупными компаниями сектора технологий, поскольку те могут предоставить не только финансирование, но также облачную инфраструктуру и доступ к самым мощным чипам, необходимым для создания и обучения инструментов генеративного (создающего контент - ИФ) ИИ, который в числе прочего используется в ChatGPT.
"Даже ведущие венчурные фонды мира с десятками миллиардов [долларов] под управлением не могут бороться за сохранение независимости этих ИИ-компаний и превратить их в претендентов на лавры технологических гигантов, - приводит издание слова партнера и основателя венчурного фонда Tapestry VC Патрика Мерфи. - На фоне активного перехода на ИИ-платформы технологические гиганты, судя по всему, уже взяли под контроль большинство компаний, которых потенциально можно отнести к категории "одна на миллион".
При этом некоторые фонды стремятся инвестировать в разработчиков приложений, созданных на основе так называемых базовых моделей (foundation models) OpenAI и Anthropic, на которых те строят свои продукты.
"Существует миф о том, что внимания заслуживают лишь разработчики базовых моделей, - цитирует FT высказывание основателя ориентированного на ИИ венчурного фонда Conviction Сары Го. - Есть огромный пласт еще не изученных областей применения ИИ, и многие из самых ценных компаний в этой области будут фундаментально иными".
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