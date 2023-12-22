Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 г

Инвестиции глобальных компаний в решения на основе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта достигнут $151,1 млрд в 2027 году, прогнозирует исследовательская организация International Data Corporation (IDC).

В 2023 году расходы в этой сфере составят $19,4 млрд, а в следующем году вырастут более чем в два раза.

Предыдущий прогноз компании, представленный в октябре, предусматривал инвестиции в $16 млрд в этом году и $141 млрд в 2027 году.

Согласно обновленному прогнозу, в ближайшие пять лет расходы будут расти среднегодовыми темпами в 86,1%.

"Несмотря на проблемы в ИТ-сфере в 2023 году, компании ускорили разработки в сфере генеративного ИИ для стимулирования трансформации своего бизнеса, - отметил вице-президент IDC Рик Вилларс. - В 2024 году повсеместный переход к ИИ вступит в критическую фазу развития, поскольку предприятия будут осуществлять новые крупные инвестиции с целью радикального сокращения времени и затрат, связанных с производительностью клиентов и сотрудников. С этого момента акцент будет смещен на инвестиции, которые увеличивают выручку".

Эксперты IDC ожидают, что в 2027 году расходы на генеративный ИИ составят 29% от всех вложений в сферу ИИ в целом против 10,8% в 2023 году.