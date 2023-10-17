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Это интересно 17.10.2023 17:03

Джефф Безос занял второе место в списке самых богатых людей мира, обойдя Бернара Арно

Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос обошел главу LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Барнара Арно и занял вторую сточку в списке самых богатых людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Безоса с начала года выросло на $49,3 млрд благодаря росту акций Amazon и достигло $156 млрд. В то же время Арно в 2023 году потерял $6,95 млрд, и теперь его состояние оценивается в $155 млрд.

Первое место удерживает глава Tesla Илон Маск - единственный человек в мире, состояние которого превышает $200 млрд. С начала года 52-летний бизнесмен разбогател на $96,8 млрд, до $234 млрд.

Акции Tesla c начала года взлетели более чем в два раза (на 106%), цена бумаг Amazon подскочила на 58%, тогда как капитализация LVMH снизилась на 2,1%.

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Тэги: МИР, МИЛЛИАРДЕРЫ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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