Джефф Безос занял второе место в списке самых богатых людей мира, обойдя Бернара Арно

Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос обошел главу LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Барнара Арно и занял вторую сточку в списке самых богатых людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index.
Состояние Безоса с начала года выросло на $49,3 млрд благодаря росту акций Amazon и достигло $156 млрд. В то же время Арно в 2023 году потерял $6,95 млрд, и теперь его состояние оценивается в $155 млрд.
Первое место удерживает глава Tesla Илон Маск - единственный человек в мире, состояние которого превышает $200 млрд. С начала года 52-летний бизнесмен разбогател на $96,8 млрд, до $234 млрд.
Акции Tesla c начала года взлетели более чем в два раза (на 106%), цена бумаг Amazon подскочила на 58%, тогда как капитализация LVMH снизилась на 2,1%.
МККК выявил свыше 400 мест возможных массовых захоронений азербайджанцев в Карабахе
Лондон призывает Ереван и Баку продолжать переговоры по мирной повестке - Клеверли
QazaqGaz и Petrochina International заключили договор купли-продажи природного газа
В Азербайджане покупка и продажа драгметаллов и камней при превышении суммы в 15 тыс. манатов будет производиться в безналичной форме
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
ГААД получит около 16 млн манатов на строительство дороги в Имишлинском районе
Власти Азербайджана ВИЭ-потенциал Нахчывана оценивают в 5 ГВт, планируют реализацию ряда проектов с иностранными инвесторами
Шведский министр сообщил о повреждении в Балтийском море кабеля связи с Эстонией
Глава генштаба Израиля прогнозирует тяжелую и долгую войну с ХАМАС
Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $140 млрд в 2027г - IDC
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank завершил третий квартал с прибылью
«Nar» предоставляет специальную скидку для новых абонентов: Тариф FULL 6 за полцены!
AccessBank объявил свои финансовые результаты за III квартал 2023 года
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире