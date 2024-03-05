Джефф Безос вернул себе титул самого богатого человека в мире, обогнав Илона Маска

Основатель и глава компании Tesla Илон Маск потерял первую строчку в списке самых богатых людей мира из-за снижения акций его компании, пишет MarketWatch.
Лидером в рейтинге впервые с конца 2021 года стал основатель и бывший глава онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос, его состояние оценивается в $200 млрд. Маск занимает второе место с показателем $198 млрд, а на третьей строчке расположился француз Бернар Арно, руководитель LVMH, с состоянием в $197 млрд.
В 2024 году состояние Маска снизилось на $31 млрд, тогда как Безос разбогател на $23,4 млрд, несмотря на продажу примерно 50 млн акций Amazon на сумму порядка $8 млрд. Ему по-прежнему принадлежит около 9% бумаг компании.
Акции Tesla в понедельник упали в цене на 7,2%, с начала года капитализация производителя электромобилей сократилась примерно на четверть. Цена бумаг Amazon накануне опустилась на 0,4%, а с начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 17%.
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