Нефть продолжает дорожать

Цены на нефть растут вечером во вторник, восстанавливаясь после снижения накануне.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,60 (0,67%) - до $90,25 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,28 (0,32%) - до $86,94 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 1% на сообщениях СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон - ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.

Росту цен на нефть во вторник способствуют опасения, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.

"Неопределенность все еще сохраняется в отношении потенциального разрастания конфликта в Израиле, который может затронуть ведущих производителей нефти в регионе, что создает повышательные риски для котировок", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

"Рынок особенно внимательно следит за заявлениями, затрагивающими Иран, который добывает свыше 3,1 млн баррелей нефти в сутки", - сказал Алекс Купцикевич из FxPro.