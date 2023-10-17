Путин: Байдену и политическим элитам в США надо научиться уважать других

Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что намерен "подавить" российского президента, отметил, что американскому лидеру, одному из опытных политиков в мире, нужно научиться уважать других.

"Во-первых, я считаю, что президент Байден безусловно является одним из наиболее опытных политиков в мире, в целом по времени пребывания в так называемых высших эшелонах власти. Он давно в политике и, конечно, человек опытный, знает, какие задачи он должен перед собой ставить, как их добиваться", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он продолжил, что если у США нет других задач, кроме как строить отношения с Россией, то "это в известном смысле и неплохо". "Но так вот, несмотря на тот опыт, о котором я сказал, у нас в России есть известная поговорочка - "век живи, век учись", и это касается не только президента Байдена, а политических элит в США в целом, надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять", - сказал Путин.