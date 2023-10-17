Путин заявил, что несовпадение его взглядов с премьером Венгрии не мешает искать решение каких-либо проблем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него не всегда совпадают взгляды с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, однако им это не мешает искать решение каких-либо проблем.
"У нас взгляды с ним (Орбаном - ИФ) далеко не всегда совпадают. Часто мы находимся на разных платформах совершенно, но это не мешает нам разговаривать и искать решение каких-то вопросов и каких-то проблем", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
Он добавил, что Орбан "относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы".
"Он делает это настойчиво, последовательно, можно сказать, вполне тактично", - сказал Путин.
Ранее во вторник российский лидер провел встречу с Орбаном на полях форума "Один пояс - один путь" в Китае.
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