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Минздрав сектора Газа заявляет о гибели не менее 500 человек в результате авиаудара Израиля по больнице

Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами авиаудара Израиля по больнице на территории анклава, сообщает Associated Press (AP).

Однако, уточняет агентство, информация об ударе по больнице аль-Ахли в городе Газа пока не подтверждена.

Израильские военные проверяют данные об инциденте. "Мы получим сведения и проинформируем публику. Я не знаю, был ли это авиаудар Израиля", - цитирует AP представителя армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил трехдневной траур в связи с ударом по больнице.

МИД Египта также возложил ответственность за случившееся на Израиль.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, БОЛЬНИЦА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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