Открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударом по больнице в Газе состоится в среду

Открытое заседание Совета безопасности ООН по событиям на Ближнем востоке, включая удар по больнице в секторе Газа, состоится в среду в 10:00 (18:00), передают американские СМИ.
Ожидается, что на заседании выступят как Израиль, так и Палестина.
О том, что Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе, сообщил во вторник вечером в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает удар по больнице в Газе.
"Я в ужасе от убийства сотен палестинских гражданских лиц в результате сегодняшнего удара по больнице в Газе, который я решительно осуждаю. (...) Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом", - написал Гутерриш в соцсети Х.
Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших.
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