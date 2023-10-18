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Дальнее зарубежье 18.10.2023 10:40

Открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударом по больнице в Газе состоится в среду

Открытое заседание Совета безопасности ООН по событиям на Ближнем востоке, включая удар по больнице в секторе Газа, состоится в среду в 10:00 (18:00), передают американские СМИ.

Ожидается, что на заседании выступят как Израиль, так и Палестина.

О том, что Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание Совбеза ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе, сообщил во вторник вечером в своем телеграм-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает удар по больнице в Газе.

"Я в ужасе от убийства сотен палестинских гражданских лиц в результате сегодняшнего удара по больнице в Газе, который я решительно осуждаю. (...) Больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом", - написал Гутерриш в соцсети Х.

Минздрав в секторе Газа во вторник сообщил, что не менее 500 человек стали жертвами удара по больнице на территории анклава. Позднее палестинская группировка ХАМАС заявила о 600 погибших.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, БЛИЖВОСТОК, ЗАСЕДАНИЕ


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