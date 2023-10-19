Нефть ускорила падение

Цены на нефть ускорили падение днем в четверг после смягчения Соединёнными Штатами санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.

Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:32 мск в четверг составляет $90,34 за баррель, что на $1,16 (1,27%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к 15:27 на $0,97 (1,1%), до $87,35 за баррель. Срок обращения этих контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые фьючерсы на декабрь теряют в цене $1 (1,15%) и стоят $86,27 за баррель.