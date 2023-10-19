Президент Египта и король Иордании обсудят ситуацию в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет позже в четверг в Каире короля Иордании Абдаллу II, сообщают арабские СМИ со ссылкой на администрацию египетского лидера.

В пресс-службе короля Иордания в свою очередь отметили, что лидеры обсудят "способы, остановить израильскую агрессию против сектора Газа".

Ранее на этой неделе власти Иордании отменили планировавшийся на среду саммит в Аммане с лидерами США, Египта и ПНА.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.