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Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

ТЭК 19.10.2023 19:30

Нефть замедлила снижение, Brent у $91,1 за баррель

Цены на нефть замедлили снижение вечером в четверг, инвесторы реагируют на новость о смягчении санкций США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 подешевели на $0,38 (0,42%) - до $91,12 за баррель.

Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,18 (0,2%) - до $88,14 за баррель.

Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом соглашения с оппозицией, подготавливающего почву для проведения новых президентских выборов в стране, сообщил Минфин США.

Приостановка действия американских санкций, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тыс. баррелей в сутки.

Также инвесторы следят за ситуацией на Ближнем Востоке, из-за которой накануне цены на нефть обновили максимумы более чем за две недели.

"Риски масштабной войны на Ближнем Востоке, скорее всего, приведут к усилиям со стороны стран Запада по восполнению возможных перебоев поставок, - написал старший рыночный аналитик Oanda Эд Мойя. - Венесуэла не сможет нарастить добычу до значимых показателей, поэтому спад нефтяных котировок будет временным".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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