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ТЭК 19.10.2023 20:33

Финская полиция завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector

Полиция Финляндии в четверг сообщила, что завершила расследование на месте повреждения газопровода Balticconnector, передают западные СМИ.

"Хотя осмотр места происшествия по факту повреждения газопровода завершен, расследование и присутствие властей в этом районе все еще продолжается", - приводят СМИ выдержки из заявления финского Национального бюро расследований.

В документе подчеркивается, что теперь в сотрудничестве с вооруженными силами и береговой охраной Финляндии проанализируют образцы, собранные на месте инцидента, а также обследуют территорию вокруг места повреждения.

"Впоследствии территория вокруг места повреждения будет тщательно обследована", - добавили они.

8 октября оператор газовой сети Финляндии Gasgrid Finland и эстонский оператор газовых сетей Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе. Клапаны на нем были закрыты на концах обеих стран, и утечка остановлена. Специалисты не исключают, что причиной происшествия могло стать судно, зацепившее в штормовую погоду якорем Baiticconnector и повредившее трубопровод в экономической зоне Финляндии. По их мнению, на починку газопровода может уйти несколько месяцев, примерно до апреля.

При этом президент Финляндии Саули Ниинистё заявлял, что считает, что повреждение газопровода Balticconnector и кабеля связи между двумя странами, "вполне вероятно, вызвано иностранной деятельностью".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявлял, что изучает обстоятельства повреждения газопровода Balticconnector и кабеля связи между Финляндией и Эстонией, и что альянс даст решительный ответ, если речь идет об акте саботажа.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии составляет 77 километров. Газопровод заработал в 2020 году.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ГАЗОПРОВОД, ИНЦИДЕНТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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