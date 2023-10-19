Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7907 RUR   0.0175 GBR   2.0613 TRY   0.0607

Цена на нефть

17.10 $/bbl +/- WTI 86.66 0.00 Brent 89.90 +0.25

Дальнее зарубежье 19.10.2023 19:47

Глава Минобороны Израиля пообещал скорое начало сухопутной операции в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил, что израильские войска вскоре войдут в сектор Газа.

"Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит", - приводит The Times of Israel слова министра во время посещения позиций израильских военных на границе сектора Газа.

В свою очередь командующий Южного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман заявил, что сухопутное наступление в секторе Газа будет "сложным, долгим и напряженным".

Тем временем в группировке ХАМАС заявили, что выпустили из южного Ливана по Израилю 30 ракет, в основном по городам Нагария и Шломи. До этого ливанское шиитское движение "Хезболла" также сообщила о ракетных ударах по позициям ЦАХАЛ.

Израильские военные открывали ответный огонь по ливанской территории.

7 октября базирующаяся в секторе Газа ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОПЕРАЦИЯ, СРОК


Похожие новости


Глава Евросовета счел атаку на госпиталь в Газе нарушением международного права Военные Израиля призывают жителей Газы эвакуироваться на юг, в район Аль-Маваси ЦАХАЛ обвинил «Исламский Джихад» в ударе по больнице в секторе Газа Минздрав сектора Газа заявляет о гибели не менее 500 человек в результате авиаудара Израиля по больнице Число жертв ударов Израиля по Газе превысило 2,8 тыс. человек Нетаньяху заявил во время телефонного разговора с Путиным, что не остановит операцию в Газе до уничтожения ХАМАС Армия обороны Израиля атаковала более 200 объектов ХАМАС в Газе Число жертв атак Израиля по сектору Газа превысило 2,7 тыс Байден не видит необходимости участия американских военных в палестино-израильском конфликте Число жертв атак Израиля по сектору Газа превысило 2,4 тыс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az