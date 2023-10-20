КПП Рафах между Египтом и сектором Газа, вероятнее всего, не откроется в пятницу

Открытие КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа в пятницу маловероятно, сообщает CNN со ссылкой на источники.
"Я бы не рассчитывал на то, что эти грузовики пересекут границу завтра", - заявил человек, знакомый с ситуацией, телеканалу в четверг.
Источники сообщают, что необходимо отремонтировать дорогу с египетской стороны и решить еще несколько вопросов, прежде чем открытие КПП будет возможным.
В США ожидают, что первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа из Египта пересечет границу в эти выходные.
В четверг СМИ сообщали, что "Рафах" откроется в пятницу.
Этот КПП - единственная дорога в сектор Газа, которую не контролирует Израиль. Со стороны Египта у КПП скопились сотни грузовиков с помощью для населения сектора.
В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, но не позволит доставлять ее с израильской территории, пока группировка ХАМАС не освободит пленных.
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