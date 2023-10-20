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20.10.2023 11:32

Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов

Инвестиции в развитие регионов Азербайджана с 2004 года составили 104 млрд манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

«В целом в рамках четырех государственных программ инвестиции, вложенные в регионы Азербайджана, составили 104 млрд манатов», - написал Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан».

Министр подчеркнул, что по итогам 2022 года номинальный объем произведенной продукции в регионах по сравнению с 2003 годом увеличился в 13,5 раза, а номинальные доходы населения увеличились в 10,5 раз.

«Начиная с 2004 года по сегодняшний день в регионах страны создано более 1,8 млн новых рабочих мест, а число созданных новых предприятий превысило 52 тыс.», - добавил глава Минэкономики.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДЖАББАРОВ, РЕГИОНЫ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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