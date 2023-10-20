Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов

Инвестиции в развитие регионов Азербайджана с 2004 года составили 104 млрд манатов, сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.
«В целом в рамках четырех государственных программ инвестиции, вложенные в регионы Азербайджана, составили 104 млрд манатов», - написал Джаббаров в своей статье в официальной газете «Азербайджан».
Министр подчеркнул, что по итогам 2022 года номинальный объем произведенной продукции в регионах по сравнению с 2003 годом увеличился в 13,5 раза, а номинальные доходы населения увеличились в 10,5 раз.
«Начиная с 2004 года по сегодняшний день в регионах страны создано более 1,8 млн новых рабочих мест, а число созданных новых предприятий превысило 52 тыс.», - добавил глава Минэкономики.
Б.Рустамбеков
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